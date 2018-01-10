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10.01.2018  17:50   

Харьковские правоохранители разыскивают преступника

Сотрудники Основянского отдела полиции разыскивают мужчину за совершение разбойного нападения.


police.kharkov
Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 12 декабря 2017 года около 10:55 злоумышленник напал на сотрудницу пункта обмена валют, расположенного в переулке Донецком. Мужчина под угрозой применения ножа пытался завладеть деньгами. Однако из-за сопротивления работницы заведения, неизвестный скрылся, ничего не украв. Женщина получила порез руки.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить ее в дежурную часть Основянского отдела полиции по телефонам: 737-40-22, 0508381111, 0993115418», - говорят в пресс-службе ГУНП.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, преступник, харьков
 
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