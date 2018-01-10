Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове 20-летний парень напал на прохожую
10.01.2018  18:47   

В Харькове 20-летний парень напал на прохожую

Злоумышленник выхватил из рук 44-летней женщины сумку с деньгами, личными вещами и быстро убежал.


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Потерпевшая сразу позвонила в полицию и сообщила приметы злоумышленника.
 
«Полицейские Индустриального отдела полиции провели комплекс оперативных мероприятий - осмотрели дворы близлежащих домов, опросили свидетелей преступления и вскоре задержали грабителя. Им оказался 20-летний парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Парню сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. За совершение преступления злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  нападение, кража, харьков
 
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