10.01.2018 18:47

В Харькове 20-летний парень напал на прохожую

Злоумышленник выхватил из рук 44-летней женщины сумку с деньгами, личными вещами и быстро убежал.



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Потерпевшая сразу позвонила в полицию и сообщила приметы злоумышленника.

«Полицейские Индустриального отдела полиции провели комплекс оперативных мероприятий - осмотрели дворы близлежащих домов, опросили свидетелей преступления и вскоре задержали грабителя. Им оказался 20-летний парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Парню сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. За совершение преступления злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.