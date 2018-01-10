10.01.2018 18:21

В сквере «Стрелка» предприимчивые бездомные выкопали декоративные ели

В Харькове поймали с поличным двух бездомных, которые крали корейские ели в сквере «Стрелка».



dozor.kharkov.ua

Они не успели даже полностью укорениться и порадовать харьковчан своей необычной красотой. В обновленном сквере «Стрелка», месяц назад коммунальщики высадили метровые 12 летние декоративные корейские ели. 7 из них украли, вторая попытка у воров была неудачной.

«Люди, которые без определенного места жительства, украли ёлки и хотели продавать жителям близлежащих частных секторов за маленькую сумму. Видимо себе на бутылку, скажем так. А так как у нас тут существует охрана в сквере «Стрелка», то были пойманы. Словили с поличным, за руку поймали», - рассказывает начальник участка зеленого хозяйства Основянского района КП «Харьковзеленстрой» Любовь Зубченко.

Сейчас дело уже передано в суд. Также ёлки, добавляет Любовь Зубченко, украли и в сквере возле памятника Сагайдачному. И если бы на этом все, жалуются озеленители, цифры через месяц после высадки довольно значительны.

«За последний месяц после высадки получилось, что украдено больше 300 штук. Самая большая проблема это у нас центральный район, это прилегающие к центру все скверы и Холодногорский район. Почему-то именно там украдено самое большее количество, около 100 штук, и это буквально за 3 недели. Пытаемся обратить внимание людей, гуляющих в самих парках и скверах, и просим, чтобы они тоже реагировали. Если человек приходит и выкапывает или даже не выкапывает, а вытаскивает в ручную эти ёлки, можжевельники, чтобы люди подходили и спрашивали, а кто вы? а что вы делаете? Пожалуйста, обращайтесь в полицию, сразу же вызывайте, я не думаю, что у людей это какое-то стеснение должно вызывать. Все мы тут живем, это наша территория, все мы тут гуляем, с детьми гуляем. И садится все это, чтобы было лучше харьковчанам», - говорит заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.