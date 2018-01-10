10.01.2018 19:36

Харьковские полицейские задержали женщину-убийцу

31-летнюю женщину, которая нанесла сожителю смертельные ножевые ранения, задержали сотрудники Основянского отдела полиции. В настоящее время она находится под стражей.



police.kharkov

9 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что в подвальном помещении дома медиками констатирована смерть мужчины вследствие кровотечения от ножевого ранения.

По словам начальника Основянского отдела полиции Игоря Колинко, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела совместно с инспекторами патрульной полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали женщину, которая обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

Следователи установили, что между сожителями возник конфликт на бытовой почве. В результате женщина нанесла мужчине три ножевых ранения. От полученных повреждений пострадавший скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.