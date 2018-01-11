11.01.2018 10:38

Полиция остановила пьяного виновника ДТП на Новых Домах

Авария произошла 10 января около 21.20 на перекрестке улицы Олимпийской и проспекта Петра Григоренко.



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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21043 не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21093, который остановился впереди, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.



Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии не было.

Инспекторы оперативно разыскали нарушителя, его автомобиль остановили на проспекте Петра Григоренко.

Правоохранители составили на водителя административные материалы относительно совершения дорожно-транспортного происшествия (ст. 124 КУоАП) и оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП).



Также патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Поэтому, в дополнение к двум протоколов руководитель автомобиля ВАЗ 21043 получил третий - за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП).



В дальнейшем весь административный материал Управление патрульной полиции в Харьковской области направит на рассмотрение суда.