Главная Новости Криминал и происшествия Полиция остановила пьяного виновника ДТП на Новых Домах
11.01.2018  10:38   

Полиция остановила пьяного виновника ДТП на Новых Домах

Авария произошла 10 января около 21.20 на перекрестке улицы Олимпийской и проспекта Петра Григоренко.


// Facebook
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21043 не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21093, который остановился впереди, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии не было.
 
Инспекторы оперативно разыскали нарушителя, его автомобиль остановили на проспекте Петра Григоренко.
 
Правоохранители составили на водителя административные материалы относительно совершения дорожно-транспортного происшествия (ст. 124 КУоАП) и оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП).

Также патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Поэтому, в дополнение к двум протоколов руководитель автомобиля ВАЗ 21043 получил третий - за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП).

В дальнейшем весь административный материал Управление патрульной полиции в Харьковской области направит на рассмотрение суда.
Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.01 Криминал и происшествия Харьковская полиция разыскивает свидетелей ДТП на Окружной 11.01 Криминал и происшествия Оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в автобус с пассажирами (Обновлено, ФОТО) 10.01 Криминал и происшествия На Харьковщине водитель «копейки» сбил пешехода
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 