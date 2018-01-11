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11.01.2018  13:42   

Оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в автобус с пассажирами (Обновлено, ФОТО)

Водитель автобуса умер в реанимации, восемь пассажиров не пострадали.


// Нацполиция

Авария произошла 10 января около 19:40 на Сватовской улице в городе Купянске.

Как сообщили в Нацполиции, 46-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом двигался в направлении Харькова.

При подъеме на гору из-за технической неисправности полуприцеп оторвался от грузовика, выехал на втречную полосу движения, где столкнулся с автобусом «Эталон».

В результате ДТП пострадал водитель автобуса – 64-летний мужчина был госпитализирован скорой в реанимационное отделение Купянской больницы, где он умер.

Сейчас устанавливаются все обстоятельств происшествия и решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.
 
 
 
Тэги:  дтп, харьков
 
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