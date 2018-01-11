11.01.2018 15:30

Возле магазина обокрали женщину: полиция задержала вора (ФОТО)

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 34-летний харьковчанин.



// Нацполиция

О совершении преступления в Новобаварский отдел полиции сообщила 29-летняя потерпевшая.

Женщина рассказала, что недалеко от магазина она заметила, как неизвестный вытащил из ее сумки кошелек с деньгами и скрылся.

Женщина предоставила полицейским подробное описание злоумышленника, что помогло оперативникам за короткий промежуток времени задержать грабителя. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.