11.01.2018 16:01

Житель Харьковщины «очистил» гараж соседа

Мужчине грозит до шести лет заключения.



// Нацполиция

В полицию обратился 32-летний житель поселка Савинцы. Мужчина рассказал, что из гаражного помещения его хозяйства исчезли запчасти к автомобилю и металлические изделия.

За считанные часы участковые установили лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался 39-летний односельчанин потерпевшего.

Мужчина признался в содеянном, объясняя свой поступок тяжелым материальным положением. Украденное он сразу сдал в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.