11.01.2018 16:01
Житель Харьковщины «очистил» гараж соседа
Мужчине грозит до шести лет заключения.
// Нацполиция
В полицию обратился 32-летний житель поселка Савинцы. Мужчина рассказал, что из гаражного помещения его хозяйства исчезли запчасти к автомобилю и металлические изделия.
За считанные часы участковые установили лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался 39-летний односельчанин потерпевшего.
Мужчина признался в содеянном, объясняя свой поступок тяжелым материальным положением. Украденное он сразу сдал в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратил по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.