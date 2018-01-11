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11.01.2018  16:01   

Житель Харьковщины «очистил» гараж соседа

Мужчине грозит до шести лет заключения.


// Нацполиция
В полицию обратился 32-летний житель поселка Савинцы. Мужчина рассказал, что из гаражного помещения его хозяйства исчезли запчасти к автомобилю и металлические изделия.
 
За считанные часы участковые установили лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался 39-летний односельчанин потерпевшего.
 
Мужчина признался в содеянном, объясняя свой поступок тяжелым материальным положением. Украденное он сразу сдал в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратил по своему усмотрению.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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