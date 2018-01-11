11.01.2018 16:15

На Харьковщине несовершеннолетняя девушка пошла на кражу

Разоблачили злоумышленницу сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции.



police.kharkov

С заявлением о краже в полицию обратилась 19-летняя жительница поселка Вишневое. Она сообщила, что обнаружила отсутствие мобильного телефона в одном из местных кафе.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Ею оказалась 17-летняя жительница поселка Крючки Балаклейского района, которая в день преступления также отдыхала в том же кафе. Когда потерпевшая отвлеклась, злоумышленница украла телефон и ушла из заведения. Девушка объяснила, что соблазнилась на дорогую вещь, которую себе позволить не может», - рассказывает в пресс-службе ГУНП.

Вещественное доказательство изъято. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.