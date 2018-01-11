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11.01.2018  17:29   

Житель пригорода устроил стрельбу посреди улицы (ФОТО)

В совершении преступления полицейские Дергачевского отдела полиции разоблачили 24-летнего жителя поселка Казачья Лопань.


// Нацполиция
Около семи часов утра 10 января в полицию поступило сообщение от жителя города Дергачи. По словам мужчины, неизвестный молодой парень посреди улицы оружия из карабина стрелял в разные стороны.
 
Полицейские нашли хулигана на железнодорожной остановке. Он находился состоянии алкогольного опьянения и пытался сопротивляться, когда сотрудники группы реагирования патрульной полиции изымали у него оружие.
 
Как выяснилось, 24-летний парень находился в Дергачах в знакомой. Затем между ними возникла ссора и он пошел к железнодорожному вокзалу, а по дороге сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина. В результате происшествия никто не пострадал.
 
Вещественные доказательства изъяты. Уже установлено, что оружие, из которого стрелял парень, зарегистрировано и принадлежит его отцу.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, карается от 3 до 7 лет лишения свободы.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
 
 
Источник:   Нацполиция
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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