11.01.2018 17:29

Житель пригорода устроил стрельбу посреди улицы (ФОТО)

В совершении преступления полицейские Дергачевского отдела полиции разоблачили 24-летнего жителя поселка Казачья Лопань.



// Нацполиция

Около семи часов утра 10 января в полицию поступило сообщение от жителя города Дергачи. По словам мужчины, неизвестный молодой парень посреди улицы оружия из карабина стрелял в разные стороны.

Полицейские нашли хулигана на железнодорожной остановке. Он находился состоянии алкогольного опьянения и пытался сопротивляться, когда сотрудники группы реагирования патрульной полиции изымали у него оружие.

Как выяснилось, 24-летний парень находился в Дергачах в знакомой. Затем между ними возникла ссора и он пошел к железнодорожному вокзалу, а по дороге сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина. В результате происшествия никто не пострадал.

Вещественные доказательства изъяты. Уже установлено, что оружие, из которого стрелял парень, зарегистрировано и принадлежит его отцу.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, карается от 3 до 7 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

