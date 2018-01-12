Напротив «Дафи» – ДТП с пострадавшим

Авария произошла около часа дня 11 января на улице Героев Труда, 9.
Там столкнулись автомобиль Skoda Fabia и грузовик Foton.
Пострадавшего водителя автомобиля Skoda медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Выполнять обычную текущую работу будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Наши предки славяне в этот день отмечали интересный праздник – День похищений.
влажн.:
давл.:
ветер: