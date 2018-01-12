12.01.2018 12:33

После рождественских праздников под Харьковом ограбили храм

В Мерефе экипаж полиции охраны задержал 23-летнего парня, который украл деньги в храме.



// Нацполиция

В помещении одного из храмов Мерефы сработала сигнализация, для проверки вызвали наряд полиции охраны Змиевского районного отделения УПО.

Полицейские обнаружили в помещении храма постороннее лицо. 23-летний злоумышленник скрывался под столом в кабинете священника.

Мужчина рассказал, что во время утренней службы спрятался в колокольне на втором этаже. После закрытия храма он спустился на первый этаж и начал шарить по ящикам для пожертвований. До приезда полицейского экипажа правонарушитель успел спрятать в карман 3500 тысячи гривен.

Злоумышленника доставили в Харьковский отдел полиции. Как впоследствии выяснилось, житель Первомайска подозревается в совершении еще нескольких аналогичных преступлений.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.