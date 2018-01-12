Под Харьковом легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшая

Авария произошла вечером 11 января в Изюмском районе.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в 18.00 на автотрассе Киев - Харьков - Довжанский, возле села Искры, произошло столкновение грузового автомобиля «МАН» и легкового «Хюндай».
На месте происшествия погибла 65-летняя пассажирка легкового автомобиля.
Выполнять обычную текущую работу будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Наши предки славяне в этот день отмечали интересный праздник – День похищений.
влажн.:
давл.:
ветер: