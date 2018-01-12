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12.01.2018  13:28   

Под Харьковом легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшая

Авария произошла вечером 11 января в Изюмском районе.


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Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в 18.00 на автотрассе Киев - Харьков - Довжанский, возле села Искры, произошло столкновение грузового автомобиля «МАН» и легкового «Хюндай».

На месте происшествия погибла 65-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Тэги:  дтп, харьков
 
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