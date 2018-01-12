12.01.2018 13:45

На Харьковщине из-за неисправной печи чуть не сгорел дом

11 января в 13:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Максимовка Богодуховского района на улице Соборности, 20.



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К месту возгорания немедленно прибыло районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. На тот момент в пристройке к дому горело деревянное перекрытие на площади 6 кв.м.

«Спасатели немедленно подали пожарный ствол на тушение пожара и уже в 13:30 остановили огонь. В 14:15 пожар был ликвидирован полностью. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось сохранить человеческое жилье», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов.