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12.01.2018  13:45   

На Харьковщине из-за неисправной печи чуть не сгорел дом

11 января в 13:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Максимовка Богодуховского района на улице Соборности, 20.


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К месту возгорания немедленно прибыло районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. На тот момент в пристройке к дому горело деревянное перекрытие на площади 6 кв.м. 
 
«Спасатели немедленно подали пожарный ствол на тушение пожара и уже в 13:30 остановили огонь. В 14:15 пожар был ликвидирован полностью. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось сохранить человеческое жилье», - информируют в пресс-службе ГСЧС.
 
Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов.
 
Напомним, в связи с тем, что пожары из-за печного отопления учащаются, спасатели обращаются к гражданам обратить особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности при их устройстве и эксплуатации.

 

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  печь, пожар, харьков
 
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