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12.01.2018  13:15   

Харьковские копы поймали очередного «закладчика»

Патрульные обнаружили у мужчины около 15 пакетиков с веществами похожими на наркотические.


kharkivpolice
11 января около 11:00 полицейские получили информацию о том, что неизвестные на улице Леся Сердюка у дома раскладывают так называемые «закладки».
 
«Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели двух молодых людей, которые заметив правоохранителей начали убегать. Копы догнали неизвестных. Во время поверхностной проверки у одного из парней полицейские обнаружили около 15 пакетиков с неизвестными веществами похожими на наркотические», - рассказывают в пресс-службе патрульной полиции. 
 
Для выяснения всех обстоятельств и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Киевского отдела полиции. Задержанных передали следователям.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  закладки, полиция, наркотики, харьков
 
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