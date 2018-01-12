12.01.2018 13:15

Харьковские копы поймали очередного «закладчика»

Патрульные обнаружили у мужчины около 15 пакетиков с веществами похожими на наркотические.



kharkivpolice

11 января около 11:00 полицейские получили информацию о том, что неизвестные на улице Леся Сердюка у дома раскладывают так называемые «закладки».

«Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели двух молодых людей, которые заметив правоохранителей начали убегать. Копы догнали неизвестных. Во время поверхностной проверки у одного из парней полицейские обнаружили около 15 пакетиков с неизвестными веществами похожими на наркотические», - рассказывают в пресс-службе патрульной полиции.

Для выяснения всех обстоятельств и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Киевского отдела полиции. Задержанных передали следователям.