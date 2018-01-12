12.01.2018 13:00

Военнослужащий, угрожая пистолетом, угнал автомобиль вместе с водителем (ФОТО)

22-летнего военнослужащего задержали полицейские.



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Возле одного из домов на улице Гвардейцев Железнодорожников парень увидел припаркованный автомобиль «ВАЗ».



Военнослужащий открыл дверь автомобиля и попросил 31-летнего водителя отвезти его по его личным делам, однако получил отказ.

Тогда он стал угрожать водителю применением оружия и приказал ему пересесть на место пассажира, после чего сам сел за руль и поехал. Через некоторое время автомобиль остановили работники патрульной полиции.



По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Злоумышленнику вручено уведомление о подозрении в совершении вышеуказанного преступления.