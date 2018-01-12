Дрель, мобильник, велосипед: мужчина из области наворовал себе «подарков» на праздничной неделе

28-летний житель Краснокутского района оказался причастным к совершению пяти имущественных преступлений.
С 5 января по 10 января с заявлениями о кражах в дежурную часть Краснокутского отдела полиции обратились местные жители.
Для поиска злоумышленника участковые провели провели подворовой обход улиц, на которых были осуществлены кражи и опросили возможных свидетелей.
В ходе отработки ранее судимых за подобные преступления лиц в поле зрения участковых попал ранее судимый 28-летний житель пгт Краснокутск. После проведения ряда следственно-оперативных действий подозрения полицейских подтвердились.
Как выяснилось, похищенные вещи он планировал продать, а вырученные средства потратить на собственные нужды.
Вещественные доказательства - мобильный телефон, электроинструменты, изделия из металла, изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Наши предки славяне в этот день отмечали интересный праздник – День похищений.
влажн.:
давл.:
ветер: