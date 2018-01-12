Главная Новости Криминал и происшествия Дрель, мобильник, велосипед: мужчина из области наворовал себе «подарков» на праздничной неделе
12.01.2018  14:30   

Дрель, мобильник, велосипед: мужчина из области наворовал себе «подарков» на праздничной неделе

28-летний житель Краснокутского района оказался причастным к совершению пяти имущественных преступлений.


// Нацполиция

С 5 января по 10 января с заявлениями о кражах в дежурную часть Краснокутского отдела полиции обратились местные жители.

Для поиска злоумышленника участковые провели провели подворовой обход улиц, на которых были осуществлены кражи и опросили возможных свидетелей.

В ходе отработки ранее судимых за подобные преступления лиц в поле зрения участковых попал ранее судимый 28-летний житель пгт Краснокутск. После проведения ряда следственно-оперативных действий подозрения полицейских подтвердились.

Как выяснилось, похищенные вещи он планировал продать, а вырученные средства потратить на собственные нужды.

Вещественные доказательства - мобильный телефон, электроинструменты, изделия из металла, изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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