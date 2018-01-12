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12.01.2018  15:01   

Авария на ХТЗ: пострадавшего увезла скорая (ФОТО)

Столкновение произошло на перекрестке Индустриального проспекта и улицы Библика.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, 11 января около трех часов дня там столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Hyundai i30.

Пострадавшего пассажира автомобиля Hyundai медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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