12.01.2018 14:15

Харьковчанка обокрала друга-инвалида

29-летняя женщина украла у знакомого 3 тысячи гривен.



police.kharkov

Об исчезновении денег в дежурную часть Новобаварского отдела полиции сообщил 36-летний местный житель. Мужчина является инвалидом и в связи с полной потерей зрения, почти не выходит из дома.

«Полицейские установили, что накануне к нему в гости пришла 29-летняя женщина. Они вместе распивали спиртные напитки. Ради наживы женщина воспользовалась состоянием здоровья хозяина жилья. Она проверила карманы жилетки мужчины, которая висела на вешалке, и украла оттуда 3 тысячи гривен. Похищенные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.