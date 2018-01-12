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12.01.2018  14:15   

Харьковчанка обокрала друга-инвалида

29-летняя женщина украла у знакомого 3 тысячи гривен.


police.kharkov
Об исчезновении денег в дежурную часть Новобаварского отдела полиции сообщил 36-летний местный житель. Мужчина является инвалидом и в связи с полной потерей зрения, почти не выходит из дома.
 
«Полицейские установили, что накануне к нему в гости пришла 29-летняя женщина. Они вместе распивали спиртные напитки. Ради наживы женщина воспользовалась состоянием здоровья хозяина жилья. Она проверила карманы жилетки мужчины, которая висела на вешалке, и украла оттуда 3 тысячи гривен. Похищенные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, инвалид, харьков
 
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