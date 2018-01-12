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12.01.2018  16:01   

На Харьковщине обокрали дом 81-летней женщины

Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, который похитил из хозяйственной постройки частного дома металлические изделия.


// Нацполиция

В дежурную часть Балаклейского отдела полиции обратилась 81-летняя женщина и сообщила о краже.

По словам соседей, неизвестный мужчина что-то выносил со двора заявительницы. По описанию полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний местный, который живет неподалеку от дома потерпевшей.

Подозреваемый объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. Краденое хранил во дворе собственного дома и собирался сдать в пункт приема металлолома.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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