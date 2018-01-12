На Харьковщине обокрали дом 81-летней женщины

Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, который похитил из хозяйственной постройки частного дома металлические изделия.
В дежурную часть Балаклейского отдела полиции обратилась 81-летняя женщина и сообщила о краже.
По словам соседей, неизвестный мужчина что-то выносил со двора заявительницы. По описанию полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний местный, который живет неподалеку от дома потерпевшей.
Подозреваемый объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. Краденое хранил во дворе собственного дома и собирался сдать в пункт приема металлолома.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Выполнять обычную текущую работу будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Наши предки славяне в этот день отмечали интересный праздник – День похищений.
влажн.:
давл.:
ветер: