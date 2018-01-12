12.01.2018 16:01

На Харьковщине обокрали дом 81-летней женщины

Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, который похитил из хозяйственной постройки частного дома металлические изделия.



// Нацполиция

В дежурную часть Балаклейского отдела полиции обратилась 81-летняя женщина и сообщила о краже.



По словам соседей, неизвестный мужчина что-то выносил со двора заявительницы. По описанию полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний местный, который живет неподалеку от дома потерпевшей.



Подозреваемый объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. Краденое хранил во дворе собственного дома и собирался сдать в пункт приема металлолома.



Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.