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12.01.2018  14:46   

Харьковчанин варил наркотики в мультиварках

В домовладении 46-летнего харьковчанина работники Киевского отдела полиции обнаружили и изъяли сырье и принадлежности для изготовления наркотиков.


police.kharkov
В полицию поступило сообщение о том, что с дома на улице Новоалександровской слышен запах ацетона.
 
«Полицейские установили, что в указанном доме проживает 46-летний мужчина. В его доме полицейские обнаружили пакет и кастрюлю с семенами черно-серого цвета, две бутылки с коричневой и прозрачной жидкостью, шприцы и две мультиварки, которые использовались для изготовления наркотического зелья. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование», - рассказываю в пресс-службе ГУНП. 
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, харьков, полиция
 
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