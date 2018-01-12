12.01.2018 17:36

Соседи вынесли из горящей квартиры трех малолетних детей (ФОТО)

Днем 12 января произошел пожар в пятиэтажном жилом доме № 6, что во 2-м микрорайоне Лозовой.



// ГСЧС

Пожарных вызвали соседи, которые рассказали, что в квартире на четвертом этаже полно дыма. Из нее они вынесли на улицу 3-х детей, надышавшихся дымом.



На тушение выезжал дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на 2-х автоцистернах и 1-й автолестнице.

На момент его прибытия врачи скорой уже осматривали спасенных детей – одно- и шестилетнего мальчика и их пятилетнюю сестренку.



Разведкой пожара было установлено, что в квартире горели домашние вещи, диван и кресло на общей площади около 8 кв.м. В течение 10 минут огонь был локализован одним пожарным стволом, сам пожар потушили за полчаса.



По предварительным данным, во время пожара дети находились в квартире одни. На месте происшествия спасатели обнаружили зажигалку, игра с которой, вероятно, и стала причиной пожара.



Сейчас малыши находятся в Лозовской городской больнице. Их жизни угрозы нет.



Окончательная причина пожара устанавливается.

В Нацполиции сообщили, что дети воспитываются 29-летней матерью-одиночкой. В момент пожара она ходила в магазин. Решается вопрос о внесении в ЕРДР.