12.01.2018 18:21

На Салтовке «герои парковки» блокируют трамваи

Утром на перекрестке Героев Труда и Академика Павлова сорвали работу электротранспорта. Из-за безответственных автовладельцев трамваи простаивали, некоторым пришлось изменить маршрут.



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Несмотря на предупредительные знаки и ограждения преимущественно местные предприниматели и таксисты все равно продолжают парковаться в неположенных местах.

«Сегодня здесь было брошено порядка 7 автотранспортных средств. С появлением сотрудников нашего предприятия часть автотранспортных средств покинула данный перекресток, проезжая, буквально, по ногам и расталкивая людей, они скрылись», - говорит директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Власенко.

Такая ситуация здесь почти ежедневно, говорит Владислав Власенко. Сюда уже несколько раз вызывали патрульных, однако люди все равно оставляют свои авто. Пассажиры тем временем стоят на холоде, ожидая возобновления работы трамваев, а коммунальщики несут убытки.

«То, что они паркуются не так как надо - это просто безобразие. Нужно принять закон, чтобы такие машины эвакуировали, потом они бы туда уже в следующий раз не ставили», - жалуется харьковчанка Валерия.

«Если бы их каждый день штрафовали за это, они бы перестали туда становится, а так, как это все безнаказанно, они вот постояли, завтра опять сюда же приехали, а стоят трамваи - не стоят, их ведь не волнует», - добавляет Лилия.

«А почему полиция этим не занимается? Это же все в компетенции органов, которые патрулируют город, почему они не могут никакие меры принять?», - говорит Агаси

Таких безответственных водителей не останавливают даже блокировочные элементы. Полусферы специально установили, чтобы показать, что здесь парковаться нельзя.

«К сожалению, мы надеялись на сознательность водителей наших и просто показали этими полусферами, которые установлены, что здесь нельзя парковаться. Но мы видим следы колес, видим, что сферы эти отодвинуты. Люди, невзирая на то, что их предупреждают об этом, стараются все равно решить свои вопросы таким хамским путем», - сообщает директор КП «Горэлектротранссервис» Владислав Власенко.

Поэтому коммунальщики решили добавить сюда теперь еще и бетонные шпалы. Патрульные, приехавшие на этот раз на вызов, составили на водителей админпротоколы. Теперь горе-парковщикам придется платить штраф, 425 гривен. Владелец одного из авто комментировать свой поступок отказался. Между тем в коммунальном предприятии уже подсчитывают убытки за простой электротранспорта. Его будут пытаться взыскать с нарушителей закона.