Харьковские полицейские задержали вора-рецидивиста

В ходе следствия правоохранители установили, что на счету подозреваемого 18 краж кабелей. По заключению экспертов материальный ущерб, причиненный предприятию, составляет более 50 тысяч гривен.
Деятельность в «авральном» режиме способна дать превосходные результаты. Но только не на любовном фронте: здесь лучше предпочесть что-нибудь более спокойное.
В выходные харьковчан ждет похолодание, снега синоптики по-прежнему не обещают.
После 1918 года, когда в России было введено новое летоисчисление, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
влажн.:
давл.:
ветер: