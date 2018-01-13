13.01.2018 12:27

Харьковские полицейские задержали вора-рецидивиста

В ходе следствия правоохранители установили, что на счету подозреваемого 18 краж кабелей. По заключению экспертов материальный ущерб, причиненный предприятию, составляет более 50 тысяч гривен.



police.kharkov

В Основянский отдел полиции с заявлениями о кражах обратились представители одного из предприятий. В результате проведения оперативных мероприятий полицейские разоблачили в совершении преступлений ранее неоднократно судимого 42-летнего мужчину.

«Установлено, что подозреваемый с помощью заранее подготовленных ножа и металлического предмета попадал в кабельные канализации. Там он вырезал кабели. Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.