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14.01.2018  11:15   

Пожар на Салтовке: спасатели эвакуировали более 30 человек

13 января в 16:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме коридорного типа на улице Гвардейцев широнинцев, 43 В.


kharkiv.dsns
К месту пожара прибыли 4 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 20 кв.м. В помещении кладовой горели старая мебель и разнообразен хлам. Дым начал попадать в квартиры верхних этажей, угрожая их жителям.
 
«Пожарные оперативно организовали спасение и эвакуацию людей. С помощью трехколенной выдвижной лестницы с нижних этажей были спасены 3 человека, среди которых 1 ребенок. В их домах уже почти нечем было дышать. Еще одну женщину спустили вниз с помощью автолестницы из квартиры на 9-м этаже. Она не могла самостоятельно покинуть свой дом, потому что пути эвакуации из ее квартиры были отрезаны дымом», - рассказывают в пресс-службе ГСЧС.
 
На свежий воздух в сопровождении спасателей были выведены еще 27 жителей дома. Никто из людей не пострадал.
 
В 17:00 пожар удалось локализовать, а в 18:14 полностью ликвидировать. На месте происшествия работали 3 автоцистерны, 1 аварийно-спасательный автомобиль, 1 пожарная автолестница и 20 человек личного состава ГСЧС.
 
Сейчас выясняется причина пожара и убытки, нанесенные огнем. 
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  салтовка, пожар, харьков, спасатели
 
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