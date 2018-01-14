14.01.2018 12:23

На Харьковщине психически больной педофил напал на девочку, которая пришла щедровать

Работники Балаклейского отдела полиции установили личность злоумышленника в течение часа.



police.kharkov

13 января около 13:00 по спецлинии «102» поступило сообщение от 29-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что неизвестный мужчина надругался над ее малолетней дочерью.

Через час злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Мужчина находится на учете врача психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка.

«Днем школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли щедровать по родному поселку. На улице к ним подошел незнакомец и предложил пощедровать. Бабушка осталась на дворе ждать внуков. Злоумышленник завел детей в квартиру. Мальчик остался в коридоре. Мужчина завел девочку в спальню, где совершил развратные действия. Вернувшись домой, ребенок рассказал все матери, а она в свою очередь немедленно вызвала сотрудников полиции. Вещественные доказательства изъяты», - рассказывает начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.