Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине психически больной педофил напал на девочку, которая пришла щедровать
14.01.2018  12:23   

На Харьковщине психически больной педофил напал на девочку, которая пришла щедровать

Работники Балаклейского отдела полиции установили личность злоумышленника в течение часа.


police.kharkov
13 января около 13:00 по спецлинии «102» поступило сообщение от 29-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что неизвестный мужчина надругался над ее малолетней дочерью.
Через час злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Мужчина находится на учете врача психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка.
 
«Днем школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли щедровать по родному поселку. На улице к ним подошел незнакомец и предложил пощедровать. Бабушка осталась на дворе ждать внуков. Злоумышленник завел детей в квартиру. Мальчик остался в коридоре. Мужчина завел девочку в спальню, где совершил развратные действия. Вернувшись домой, ребенок рассказал все матери, а она в свою очередь немедленно вызвала сотрудников полиции. Вещественные доказательства изъяты», - рассказывает начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
 
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  педофил, ребенок, харьков, полиция
 
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