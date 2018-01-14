14.01.2018 14:16

Под Харьковом на пожаре погибли двое маленьких детей и их мама

13 января в 20:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Комаровской, 6 в поселке Новая Водолага.



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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, к месту вызова были направлены 2 оперативные отделения 56-й пожарно-спасательной части.

«По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. Общая площадь пожара составила 50 кв.м. В комнате, где возгорания не происходило, но было полно дыма, спасатели обнаружили тела 3-х погибших: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). К сожалению, они не подавали никаких признаков жизни» ,- информируют в пресс-службе спасателей.

В 20:35 огонь был локализован, в 23:07 полностью ликвидирован. На пожаре работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава ГСЧС.