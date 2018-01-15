На Северной Салтовке пьяный водитель на легковушке врезался в припаркованный грузовик и перевернулся (ФОТО)

14 января 2018 около 6:00 40 минут полицейские получили сообщение, что на улице Дружбы Народов, 238 произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель автомобиля Opel vectra не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем ГАГ.
При оформлении материалов ДТП полицeйские обнаружили у водителя Опель Vectra признаки алкогольного опьянения. Патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью газоанализатора "Драгер". Водитель дал согласие, результат в выдыхаемом воздухе составил 1.7 промилле, что превышает допустимую норму.
На виновника дорожно-транспортного происшествия полицейские составили протоколы по статьям 124 и по части 1 статьи 130 КУоАП. В дальнейшем матeриал на пeрeдадут на рассмотрение суда.
Любые игры с финансами сегодня не приветствуются – риск потерь чрезвычайно высок. В то же время день хорош, чтобы претворять в жизнь давно продуманные планы.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: