15.01.2018 10:35

На Северной Салтовке пьяный водитель на легковушке врезался в припаркованный грузовик и перевернулся (ФОТО)

14 января 2018 около 6:00 40 минут полицейские получили сообщение, что на улице Дружбы Народов, 238 произошло ДТП.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel vectra не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем ГАГ.



При оформлении материалов ДТП полицeйские обнаружили у водителя Опель Vectra признаки алкогольного опьянения. Патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью газоанализатора "Драгер". Водитель дал согласие, результат в выдыхаемом воздухе составил 1.7 промилле, что превышает допустимую норму.



На виновника дорожно-транспортного происшествия полицейские составили протоколы по статьям 124 и по части 1 статьи 130 КУоАП. В дальнейшем матeриал на пeрeдадут на рассмотрение суда.