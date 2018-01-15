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15.01.2018  10:35   

На Северной Салтовке пьяный водитель на легковушке врезался в припаркованный грузовик и перевернулся (ФОТО)

14 января 2018 около 6:00 40 минут полицейские получили сообщение, что на улице Дружбы Народов, 238 произошло ДТП.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel vectra не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем ГАГ.

При оформлении материалов ДТП полицeйские обнаружили у водителя Опель Vectra признаки алкогольного опьянения. Патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью газоанализатора "Драгер". Водитель дал согласие, результат в выдыхаемом воздухе составил 1.7 промилле, что превышает допустимую норму.

На виновника дорожно-транспортного происшествия полицейские составили протоколы по статьям 124 и по части 1 статьи 130 КУоАП. В дальнейшем матeриал на пeрeдадут на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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