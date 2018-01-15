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15.01.2018  11:54   

Под Харьковом поезд сбил насмерть мужчину

Авария произошла 14 января в 20.20 на перегоне «Павлоград-Лозовая» в Лозовском районе.


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Неизвестный музжчина 40-45 лет попал под электропоезд «Днепр-Лозовая», сообщили в Нацполиции.

От полученных повреждений мужчина погиб.

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, харьков, полиция
 
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