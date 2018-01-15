Под Харьковом поезд сбил насмерть мужчину

Авария произошла 14 января в 20.20 на перегоне «Павлоград-Лозовая» в Лозовском районе.
Неизвестный музжчина 40-45 лет попал под электропоезд «Днепр-Лозовая», сообщили в Нацполиции.
От полученных повреждений мужчина погиб.
Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
Любые игры с финансами сегодня не приветствуются – риск потерь чрезвычайно высок. В то же время день хорош, чтобы претворять в жизнь давно продуманные планы.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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давл.:
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