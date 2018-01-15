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15.01.2018  12:29   

Ушедшего из дома подростка искали несколько дней

Харьковские полицейские разыскали 13-летнего ребенка и вернули родителям.


// Facebook

12 января в Слободской отдел полиции обратилась 51-летняя жительница города Харькова. Она сообщила об исчезновении ее 13-летнего сына. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома без предупреждения родителей. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Через несколько дней в подъезде одного из домов улицы Амосова сотрудники полиции обнаружили разыскиваемого. Он пояснил, что все это время гулял со своими друзьями. Полицейские вернули ребенка родителям. Любых противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

С родителями и мальчиком полицейские Слободского отдела полиции провели профилактическую беседу. В отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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