15.01.2018 12:29

Ушедшего из дома подростка искали несколько дней

Харьковские полицейские разыскали 13-летнего ребенка и вернули родителям.



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12 января в Слободской отдел полиции обратилась 51-летняя жительница города Харькова. Она сообщила об исчезновении ее 13-летнего сына. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома без предупреждения родителей. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.



Через несколько дней в подъезде одного из домов улицы Амосова сотрудники полиции обнаружили разыскиваемого. Он пояснил, что все это время гулял со своими друзьями. Полицейские вернули ребенка родителям. Любых противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.



С родителями и мальчиком полицейские Слободского отдела полиции провели профилактическую беседу. В отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.