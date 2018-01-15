Ушедшего из дома подростка искали несколько дней

Харьковские полицейские разыскали 13-летнего ребенка и вернули родителям.
12 января в Слободской отдел полиции обратилась 51-летняя жительница города Харькова. Она сообщила об исчезновении ее 13-летнего сына. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома без предупреждения родителей. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Через несколько дней в подъезде одного из домов улицы Амосова сотрудники полиции обнаружили разыскиваемого. Он пояснил, что все это время гулял со своими друзьями. Полицейские вернули ребенка родителям. Любых противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.
С родителями и мальчиком полицейские Слободского отдела полиции провели профилактическую беседу. В отношении матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Любые игры с финансами сегодня не приветствуются – риск потерь чрезвычайно высок. В то же время день хорош, чтобы претворять в жизнь давно продуманные планы.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: