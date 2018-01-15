15.01.2018 13:01

Закладчики наркотиков на Северной Салтовке раскрыли свои «схованки» полицейским

Правоохранители задержали двух парней, которые делали "закладки" наркотического вещества.



// Нацполиция

В полицию сообщили о подозрительных мужчинах на улице Натальи Ужвий. На месте патрульные обнаружили двух парней 18 и 19 лет.



Во время личного досмотра у них изъяли 15 пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Вес и происхождения изъятого вещества устанавливается.



Также парни указали на одиннадцать мест со спрятанными наркотиками.



Следственным отделом Киевского отдела полиции предварительно открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.