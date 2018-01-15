15.01.2018 13:30

СБУ разоблачила на взятках группу патрульных полицейских Харьковщины (ВИДЕО)

В Харькове сотрудники СБУ и прокуратуры, при содействии подразделения внутренней безопасности полиции разоблачили на взятках группу патрульных полицейских.



// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что действующие работники Управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения.

В состав группы входили трое патрульных полицейских. Лейтенанты привлекли к пособничества таксиста, и находил водителей-«нарушителей», сообщили в облпрокуратуре.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факты получения участниками группы взяток от местных жителей.



Двух патрульных разоблачили «на горячем» ночью 15 января во время передачи им более 20 тыс. грн. Кроме того, задокументировано целый ряд фактов получения денег членами группы.



Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Еще одному патрульном сообщено о подозрении.



Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды, служебный подлог). Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.



Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности водителя такси.



Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела.



Следователи прокуратуры обращаются к гражданам, пострадавшим от незаконных действий патрульных, с просьбой сообщить об этом прокуратуру Харьковской области (Харьков, ул. Богдана Хмельницкого, 4).















Фото: СБУ, Прокуратура