Главная Новости Криминал и происшествия Возле Салтовского хлебозавода столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие (ФОТО)
15.01.2018  14:30   

Возле Салтовского хлебозавода столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла 15 января 2018, около половины десятого утра в районе дома 116 по Салтовскому Шоссе.


// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобили ВАЗ-21121 и Хюндай Акцент.

Двух пострадавших пассажиров автомобиля Хюндай медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия На Северной Салтовке пьяный водитель на легковушке врезался в припаркованный грузовик и перевернулся (ФОТО) 12.01 Криминал и происшествия Авария на ХТЗ: пострадавшего увезла скорая (ФОТО) 12.01 Криминал и происшествия Под Харьковом легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшая
 
 

Видео

Педофилов украинцы должны знать поимённо
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 