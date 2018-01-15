Возле Салтовского хлебозавода столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла 15 января 2018, около половины десятого утра в районе дома 116 по Салтовскому Шоссе.
Участники происшествия: автомобили ВАЗ-21121 и Хюндай Акцент.
Двух пострадавших пассажиров автомобиля Хюндай медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Любые игры с финансами сегодня не приветствуются – риск потерь чрезвычайно высок. В то же время день хорош, чтобы претворять в жизнь давно продуманные планы.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: