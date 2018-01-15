15.01.2018 16:00

Грабители ворвались в дом программиста и потребовали перечислить им биткоины

Ограбление произошло днем 20 декабря в пгт Боровая.



// Facebook

Злоумышленники проникли в квартиру 34-летнего программиста.

С применением физического насилия и угрожая предметом, похожим на нож, они завладели 2000 гривен и заставили хозяина дома перечислить на их счет криптовалюты (биткоин) на сумму 8 тысяч гривен.



Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.



Сейчас полицейские принимают меры по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.