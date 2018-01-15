Грабители ворвались в дом программиста и потребовали перечислить им биткоины

Ограбление произошло днем 20 декабря в пгт Боровая.
Злоумышленники проникли в квартиру 34-летнего программиста.
С применением физического насилия и угрожая предметом, похожим на нож, они завладели 2000 гривен и заставили хозяина дома перечислить на их счет криптовалюты (биткоин) на сумму 8 тысяч гривен.
Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас полицейские принимают меры по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
Любые игры с финансами сегодня не приветствуются – риск потерь чрезвычайно высок. В то же время день хорош, чтобы претворять в жизнь давно продуманные планы.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: