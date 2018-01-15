Главная Новости Криминал и происшествия Грабители ворвались в дом программиста и потребовали перечислить им биткоины
15.01.2018  16:00   

Грабители ворвались в дом программиста и потребовали перечислить им биткоины

Ограбление произошло днем 20 декабря в пгт Боровая.


// Facebook

Злоумышленники проникли в квартиру 34-летнего программиста.

С применением физического насилия и угрожая предметом, похожим на нож, они завладели 2000 гривен и заставили хозяина дома перечислить на их счет криптовалюты (биткоин) на сумму 8 тысяч гривен.

Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас полицейские принимают меры по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Тэги:  разбой, ограбление, полиция, харьков
 
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