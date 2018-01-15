15.01.2018 17:30

Харьковский военком оценил «белый билет» в 700 долларов

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя военного комиссара одного из объединенных райвоенкоматом Харькова.



// СБУ

Правоохранители установили, что капитан требовал от местного жителя семьсот долларов США за проставление в его военном билете штампа постановки на учет в качестве непригодного к военной службе.



Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в его служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.