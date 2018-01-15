Харьковский военком оценил «белый билет» в 700 долларов

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя военного комиссара одного из объединенных райвоенкоматом Харькова.
Правоохранители установили, что капитан требовал от местного жителя семьсот долларов США за проставление в его военном билете штампа постановки на учет в качестве непригодного к военной службе.
Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в его служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Любые игры с финансами сегодня не приветствуются – риск потерь чрезвычайно высок. В то же время день хорош, чтобы претворять в жизнь давно продуманные планы.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: