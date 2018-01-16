На Окружной фура догнала Lanos: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла 15 января около девяти часов вечера на Окружной дороге неподалеку от проспекта Гагарина.
Участники происшествия автомобили: грузовик Volvo и автомобиль Daewoo Lanos.
Пострадавших водителя и пассажиров Lanos медики госпитализировали в больницу.
На место вызвана следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
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