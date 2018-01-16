Под Харьковом накрыли зал игровых автоматов

Незаконное игральное заведение работало в Лозовой.
В нежилом помещении полицейские изъяли 13 игровых автоматов и технические приборы, сообщили в ГУ НП.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления.
По данному факту работниками Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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