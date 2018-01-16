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16.01.2018  12:02   

Под Харьковом накрыли зал игровых автоматов

Незаконное игральное заведение работало в Лозовой.


// Нацполиция

В нежилом помещении полицейские изъяли 13 игровых автоматов и технические приборы, сообщили в ГУ НП.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления.

По данному факту работниками Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  игровые автоматы, полиция, харьков
 
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