Главная Новости Криминал и происшествия На окружной легковушка вылетела в кювет: пострадала женщина
16.01.2018  12:29   

На окружной легковушка вылетела в кювет: пострадала женщина

Авария произошла около девяти часов утра 16 января на 9-м километре Окружной дороги.


// Патрульная полиция

Автомобиль Daewoo Lanos слетел с трассы и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В ДТП пострадала женщина-пассажир. Скорая госпитализировала ее в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.01 Криминал и происшествия В Харькове скорая попала в лобовое ДТП: есть пострадавший (ФОТО, Обновлено) 16.01 Криминал и происшествия На Окружной фура догнала Lanos: есть пострадавшие (ФОТО) 15.01 Криминал и происшествия Возле Салтовского хлебозавода столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие (ФОТО)
 
 

Видео

На выходных двое харьковчан пострадали от морозов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 