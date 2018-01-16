На окружной легковушка вылетела в кювет: пострадала женщина

Авария произошла около девяти часов утра 16 января на 9-м километре Окружной дороги.
Автомобиль Daewoo Lanos слетел с трассы и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В ДТП пострадала женщина-пассажир. Скорая госпитализировала ее в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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