Ночью в дом пенсионера с ножом ворвался неизвестный

Злоумышленником оказался 19-летний парень, который хотел разжиться деньгами.
Нападение произошло в Балаклее. 81-летний мужчина сообщил полицейским, что ночью в его дом ворвался неизвестный.
Злоумышленник разбил окно, проник в комнату и напал на пенсионера.
Угрожая ножом, вор отобрал у мужчины все сбережения - 200 гривен, которые у него остались от пенсии.
Правоохранители нашли и задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 19-летний парень. Во время проведения следственных действий пострадавший узнал нападающего.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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