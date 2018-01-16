16.01.2018 13:01

Ночью в дом пенсионера с ножом ворвался неизвестный

Злоумышленником оказался 19-летний парень, который хотел разжиться деньгами.



// Нацполиция

Нападение произошло в Балаклее. 81-летний мужчина сообщил полицейским, что ночью в его дом ворвался неизвестный.

Злоумышленник разбил окно, проник в комнату и напал на пенсионера.

Угрожая ножом, вор отобрал у мужчины все сбережения - 200 гривен, которые у него остались от пенсии.



Правоохранители нашли и задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 19-летний парень. Во время проведения следственных действий пострадавший узнал нападающего.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.