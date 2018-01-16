16.01.2018 13:16

Харьковские таможенники перехватили куклу с наркотиками (ФОТО)

На таможенном посту «Песочин» в голове куклы обнаружили 43 пакета с коноплей.



kh.sfs.gov

Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, находку обнаружили во время проведения рентген – сканирования экспортного международного экспресс отправления, в котором согласно заявленных документов находилась кукла Folk Ukrainian Doll.

Таможенниками было установлено, что голова куклы имеет неоднородные цветовые вкрапления, которые свидетельствуют о возможном наличии органических веществ. Информацию прибора подтвердила и служебная собака по кличке «Любомир».

При дальнейшем осмотре в голове куклы, было обнаружено 43 прозрачных полиэтиленовых пакета с семенами конопли.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, ведутся следственные действия. Предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы.

ФОТО:ГФС