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16.01.2018  13:16   

Харьковские таможенники перехватили куклу с наркотиками (ФОТО)

На таможенном посту «Песочин» в голове куклы обнаружили 43 пакета с коноплей.


kh.sfs.gov
Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, находку обнаружили во время проведения рентген – сканирования экспортного международного экспресс отправления, в котором согласно заявленных документов находилась кукла Folk Ukrainian Doll.
 
Таможенниками было установлено, что голова куклы имеет неоднородные цветовые вкрапления, которые свидетельствуют о возможном наличии органических веществ. Информацию прибора подтвердила и служебная собака по кличке «Любомир».
 
При дальнейшем осмотре в голове куклы, было обнаружено 43 прозрачных полиэтиленовых пакета с семенами конопли.
 
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, ведутся следственные действия. Предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы.
 
ФОТО:ГФС
Источник:   ГФС
 Тэги:  кукла, наркотики, харьков, таможенники
 
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