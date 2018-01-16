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16.01.2018  14:16   

В доме харьковчанина поймали вора-рецидивиста

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель Донецкой области.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в частном доме на улице Бородина сработала охранная сигнализация. Прибывшие по адресу полицейские охраны увидели свежие следы на снегу, открытую калитку и разбитое окно. Правоохранители вызвали подмогу и сообщили владельцу дома о случившемся.
 
Полицейские также заметили, что возле одного из окон закачалась штора. Они перекрыли на охраняемом объекте входы-выходы. Вскоре на место происшествия прибыл представитель владельца дома и открыл входную дверь. Во время обыска правоохранители обнаружили вора - он прятался внутри кровати в нише для постельного белья.
 
Как выяснилось, 43-летний житель Донетчины разбил кирпичом металлопластиковое окно в доме и начал рыскать в комнатах, не догадываясь, что сигнализация уже сработала.
 
Мужчину доставили в Шевченковский отдел полиции. Там оказалось, что он ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  вор, полиция, харьков
 
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