16.01.2018 16:47

Харьковские полицейские вернули домой пропавшего пенсионера

79-летний харьковчанин, который болеет расстройством памяти несколько дней ходил по улицам города. Никаких событий криминального характера с ним не случилось.



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Разыскиваемый 11 января ушел из дома на прогулку, с которой не вернулся. Родные мужчины обратились за помощью в полицию.

«Пенсионер находился в беспомощном состоянии. Он забыл, где живет и просто ходил по улицам города. Сейчас его передали родным. С ним все в порядке», - рассказывает начальник Немышлянского отдела полиции подполковника полиции Александра Козленко.