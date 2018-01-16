16.01.2018 19:20

Житель Харьковщины по пьяни зарезал соседку

56-летнего жителя поселка Покотиловка задержали.



police.kharkov

15 января около 8:00 мужчина позвонил в дежурную часть местной полиции и сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвую женщину.

По словам начальника Харьковского отдела полиции Валерия Уманца, при осмотре на теле погибшей эксперты обнаружили колото-резаные ножевые ранения в области грудной клетки. Как выяснили полицейские в ходе проведения оперативных действий, причастным к совершению тяжкого преступления оказался хозяин дома.

«Мужчина признался в совершении убийства и рассказал, что накануне 62-летняя потерпевшая пришла к нему в гости с бутылкой водки. Во время распития спиртных напитков между соседями возникла ссора. В результате хозяин схватил со стола кухонный нож и нанес женщине несколько ударов. После чего пошел отдыхать в соседнюю комнату», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.