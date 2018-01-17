17.01.2018 10:32

На Салтовке Toyota сбила насмерть 17-летнего парня и скрылась с места ДТП

Водителя задержали в ходе плана «Перехват».



// Патрульная полиция

Авария произошла 16 января около 15:00 на Салтовском шоссе, 120.



По предварительной информации, водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. По данным медиков, парень погиб на месте происшествия.



Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен в действие план «Пeрeхват». В результате проведенных мероприятий патрульные полицeйськи обнаружили разыскиваемый автомобиль на Салтовском шосe. Также полицeйским удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин.



Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявляют ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас также решается вопрос о квалификации действий водителя по статье 135 (оставление в опасности) УК.

Завтра суд выбирать правонарушителю меру пресечения. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Досудебное расследование продолжается.