Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке Toyota сбила насмерть 17-летнего парня и скрылась с места ДТП
17.01.2018  10:32   

На Салтовке Toyota сбила насмерть 17-летнего парня и скрылась с места ДТП

Водителя задержали в ходе плана «Перехват».


// Патрульная полиция

Авария произошла 16 января около 15:00 на Салтовском шоссе, 120.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. По данным медиков, парень погиб на месте происшествия.

Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен в действие план «Пeрeхват». В результате проведенных мероприятий патрульные полицeйськи обнаружили разыскиваемый автомобиль на Салтовском шосe. Также полицeйским удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявляют ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас также решается вопрос о квалификации действий водителя по статье 135 (оставление в опасности) УК.

Завтра суд выбирать правонарушителю меру пресечения. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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