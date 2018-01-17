17.01.2018 10:59

Грузовик снес столб уличного освещения

Авария произошла около двух часов ночи 17 января в районе дома 13 по улице Залютинской.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель грузовика Scania нe справился с управлением и въехал в столб уличного освещения. От удара конструкция упала.

В результате ДТП никто нe пострадал.



Патрульные собрали первичный материал, составили схему ДТП и оформили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Scania.

На место происшествия были вызваны соответствующие коммунальные службы.