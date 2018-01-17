Грузовик снес столб уличного освещения

Авария произошла около двух часов ночи 17 января в районе дома 13 по улице Залютинской.
По предварительной информации, водитель грузовика Scania нe справился с управлением и въехал в столб уличного освещения. От удара конструкция упала.
В результате ДТП никто нe пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, составили схему ДТП и оформили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Scania.
На место происшествия были вызваны соответствующие коммунальные службы.
Любой поступок сегодня может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. Звезды советуют не сорить деньгами.
В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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