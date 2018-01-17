17.01.2018 12:59

В Харькове горела квартира в девятиэтажке (ФОТО)

Пожар в девятиэтажном жилом доме на ул. Героев Сталинграда, 144/2 произошел днем 16 января.



// ГСЧС

Пожарных вызвали в 15:05. На тушение ваыезжали 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 10 спасателей.

Возгорание возникло в квартире на восьмом этаже, в результате чего произошло сильное задымление 8 и 9 этажей.



На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 10 кв.м. На кухне двухкомнатной квартиры горели старая мебель и домашние вещи. Из-за сильного задымления жители данного дома (женщина 1949 г.р. и ее сын 1974 г.р. инвалид II группы) не могли самостоятельно покинуть собственное жилье.



Спасатели оперативно организовали спасение и эвакуацию людей. Из квартиры, где возник пожар, пожарные вынесли двух ее жителей. Кроме того, с 9-го этажа были эвакуированы еще 6 человек.

Мужчину 1974 года, инвалида II группы, которого спасатели вынесли на свежий воздух, скорая госпитализировала в больницу с диагнозом сильное отравление верхних дыхательных путей.

С проведением поисково-спасательных работ спасатели начали тушить пожар. Возгорание удалось локализовать в 15:25, а в 16:10 полностью ликвидировать.

Сейчас выясняется причина пожара и убытки, нанесенные огнем.