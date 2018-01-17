17.01.2018 14:02

Через Харьков в Москву пытались вывезти старинную книгу

В пункте контроля «Харьков - пассажирский» во время проверки поезда «Кривой Рог-Москва» пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили старинную книгу.



// Госпогранслужба

Во время проверки одного из вагонов пограничники заметили чрезмерное волнение пассажирки – 56-летней украинки. В личных вещах женщины, среди тетрадей и старых журналов, пограничники обнаружили старинную книгу – «Сочинения графа Л.Н. Толстаго, часть восьмая «Война и Миръ», издание четвертое, 1880 года выпуска.



Представителями фискальной службы на гражданку составлен протокол о нарушении таможенных правил, предмет изъяты в установленном порядке.

Культурная и историческая ценность книги будет установлена ​​после проведения экспертизы.