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17.01.2018  14:02   

Через Харьков в Москву пытались вывезти старинную книгу

В пункте контроля «Харьков - пассажирский» во время проверки поезда «Кривой Рог-Москва» пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили старинную книгу.


// Госпогранслужба

Во время проверки одного из вагонов пограничники заметили чрезмерное волнение пассажирки – 56-летней украинки. В личных вещах женщины, среди тетрадей и старых журналов, пограничники обнаружили старинную книгу – «Сочинения графа Л.Н. Толстаго, часть восьмая «Война и Миръ», издание четвертое, 1880 года выпуска.

Представителями фискальной службы на гражданку составлен протокол о нарушении таможенных правил, предмет изъяты в установленном порядке.

Культурная и историческая ценность книги будет установлена ​​после проведения экспертизы.

 

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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