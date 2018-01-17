Через Харьков в Москву пытались вывезти старинную книгу

В пункте контроля «Харьков - пассажирский» во время проверки поезда «Кривой Рог-Москва» пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили старинную книгу.
Во время проверки одного из вагонов пограничники заметили чрезмерное волнение пассажирки – 56-летней украинки. В личных вещах женщины, среди тетрадей и старых журналов, пограничники обнаружили старинную книгу – «Сочинения графа Л.Н. Толстаго, часть восьмая «Война и Миръ», издание четвертое, 1880 года выпуска.
Представителями фискальной службы на гражданку составлен протокол о нарушении таможенных правил, предмет изъяты в установленном порядке.
Культурная и историческая ценность книги будет установлена после проведения экспертизы.
Любой поступок сегодня может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. Звезды советуют не сорить деньгами.
В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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