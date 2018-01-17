Главная Новости Криминал и происшествия Правоохранители разыскивают без вести пропавшего мужчину (ФОТО)
17.01.2018  13:45   

Правоохранители разыскивают без вести пропавшего мужчину (ФОТО)

Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскивают Орехова Александра Михайловича, 1965 года рождения.


Сегодня
По информации правоохранителей, 1 ноября 2016 года мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
 
Приметы: на вид 50-55 лет, рост 176 см, крепкого телосложения, лысый.
 
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным для вас способом», - говорят в пресс-службе ГУНП.
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.01 Криминал и происшествия Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину 16.01 Криминал и происшествия Харьковские полицейские вернули домой пропавшего пенсионера 16.01 Криминал и происшествия В Харькове разыскивают без вести пропавшего пенсионера
 
 

Видео

Службы Харьковской области готовы к ухудшению погоды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 