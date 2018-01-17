17.01.2018 13:45

Правоохранители разыскивают без вести пропавшего мужчину (ФОТО)

Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскивают Орехова Александра Михайловича, 1965 года рождения.



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По информации правоохранителей, 1 ноября 2016 года мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 176 см, крепкого телосложения, лысый.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным для вас способом», - говорят в пресс-службе ГУНП.

ФОТО:ГУНП