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17.01.2018  14:29   

Житель Харьковщины подставил знакомого, сообщив с его телефона о лжеминировании

Сотрудники Первомайского отдела полиции задержали мужчину, который в начале января сообщил о ложном заминировании ресторана.


// Facebook

2 января 26-летний житель Первомайского отдыхал в ресторане. В заведении у него возник конфликт с администрацией ресторана. Мужчина попросил мобильный телефон у знакомого, позвонил по номеру «102» и сообщил о заминировании.

По указанному адресу правоохранители провели осмотр и не обнаружили никаких взрывчатых веществ.

В ходе проверки полицейские установили личность владельца мобильного телефона, с которого поступил звонок. Им оказался 32-летний житель города Первомайский. В ходе опроса он сообщил работникам полиции, вспомнил, что в тот вечер у него брал мобильный телефон 26-летний знакомыЙ. Полицейские установили причастность этого человека к совершению преступления.

Данные о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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