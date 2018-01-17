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17.01.2018  14:45   

В Харькове поймали серийного автовора

Работники уголовного розыска Новобаварского отдела полиции разоблачили в совершении четырех преступлений ранее судимого 23-летнего мужчину.


police.kharkov
Как сообщил начальник Новобаварского отдела полиции Сергей Денисенко, в октябре - декабре 2017 года к правоохранителям начали поступать сообщения от владельцев автомобилей о кражах видеорегистраторов с транспортных средств. А в одном случае неизвестные украли и сумку с инструментами.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний харьковчанин, ранее судимый за имущественные преступления.
 
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, следствие продолжается.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  авто, кража, харьков, полиция
 
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