17.01.2018 14:45

В Харькове поймали серийного автовора

Работники уголовного розыска Новобаварского отдела полиции разоблачили в совершении четырех преступлений ранее судимого 23-летнего мужчину.



police.kharkov

Как сообщил начальник Новобаварского отдела полиции Сергей Денисенко, в октябре - декабре 2017 года к правоохранителям начали поступать сообщения от владельцев автомобилей о кражах видеорегистраторов с транспортных средств. А в одном случае неизвестные украли и сумку с инструментами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний харьковчанин, ранее судимый за имущественные преступления.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, следствие продолжается.